 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Balıkesir’de kaza anı kamerada! İşte saniye saniye o anlar...

Balıkesir’de kaza anı kamerada! İşte saniye saniye o anlar...

Giriş Tarihi: 17.10.2019, 12:04

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu(MOBESE) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntüler ile sürücü ve yayaları, trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Balıkesir kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği ile trafik kuralları ihlallerini gözler önüne seriyor.

Kazalardan biri Bahçelievler Mahallesi Savaştepe Caddesi'ndeki döner kavşakta meydana geliyor. Kavşakta şehiriçi otobüsü ile bir otomobil çarpışıyor. 2 araçta da maddi hasar oluşuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntüler ile sürücü ve yayaları, trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir’de kaza anı kamerada! İşte saniye saniye o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! 'Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! 'Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik'
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan 'Barış Pınarı' açıklaması
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan 'Barış Pınarı' açıklaması
Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup alay konusu oldu!
Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup alay konusu oldu!
Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı izle
Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı izle
Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm tek parça izle
Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm tek parça izle
Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi
Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi
Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi
Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Millilere özel anons! Uçak alkışlarla inledi
THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik
Bodrum’da kaçak sigara fabrikasına polis baskını
Muğla Bodrum’da kaçak sigara fabrikasına polis baskını
Denizli Honaz Kaymakamlığında olaylı gece! Polis memuru silahını temizlerken...
Denizli Honaz Kaymakamlığında olaylı gece! Polis memuru silahını temizlerken...
Motosikleti çalışır durumda bıraktı! Sonrasında olanlar...
Motosikleti çalışır durumda bıraktı! Sonrasında olanlar 'yok artık' dedirtti! İşte o anlar kamerada...