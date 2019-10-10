Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan köpek balığını, denize geri bırakılması sırasında tekmeleyip, yumruklayan balıkçıya 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı. İşte tepki çeken o görüntüler...
Balıkesir'de köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza! İşte o görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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