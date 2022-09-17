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    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de meralık alan yandı! Korku dolu anları kamerada!

    Balıkesir'de meralık alan yandı! Korku dolu anları kamerada!

    Giriş Tarihi: 17.09.2022, 15:34

    Balıkesir'e bağlı Bandırma ilçesinde meralık alanda çıkan yangın panik yarattı. Koyunların bulunduğu sayanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyüp geniş alanlara yayıldı. İtfaiye ekiplerinin, helikopter ve su tankerleriyle müdahale ettiği yangın kısa zamanda kontrol altına alındı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koyun sayasında başlayan yangın meralık alanda devam etti. Yangına kısa sürede müdahale edildi.
    Bandırma ilçesinde koyunların bulunduğu sayada çıkan yangın rüzgarında etkisiyle Edincik mahallesi ile Bandırma son kurşun heykelinin olduğu bölgede devam etti. Meralık yangınına kısa surede müdahale edilirken, aynı anda Bandırma'nın kurtuluş yıl dönümü kutlamaların olduğu alanda vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izlediler. Bandırma itfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin yardımlarıyla yangın kontrol altına alındı. Bandırma Belediyesine ait su tankerleri de takviye destekte bulunarak yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalar gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile soruşturma başlattı.

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