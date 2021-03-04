Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde afasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan kadın cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Ekipler, 2 bin 500 saatlik kayıtları izleyerek Samira Rashıdian'ın arkadaşı olan İran uyruklu P.E'nin olayın gerçekleştiği saatlerde evin bulunduğu caddede olduğunu tespit etti. Kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'de ölü bulunan kadının katili kamera kayıtlarından belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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