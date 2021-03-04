Balıkesir'de ölü bulunan kadının katili kamera kayıtlarından belirlendi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/balikesirde-olu-bulunan-kadinin-katili-kamera-kayitlarindan-belirlendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde afasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan kadın cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Ekipler, 2 bin 500 saatlik kayıtları izleyerek Samira Rashıdian'ın arkadaşı olan İran uyruklu P.E'nin olayın gerçekleştiği saatlerde evin bulunduğu caddede olduğunu tespit etti. Kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.