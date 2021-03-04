  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de ölü bulunan kadının katili kamera kayıtlarından belirlendi

    Balıkesir'de ölü bulunan kadının katili kamera kayıtlarından belirlendi

    Giriş Tarihi: 04.03.2021, 00:46

    Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde afasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan kadın cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Ekipler, 2 bin 500 saatlik kayıtları izleyerek Samira Rashıdian'ın arkadaşı olan İran uyruklu P.E'nin olayın gerçekleştiği saatlerde evin bulunduğu caddede olduğunu tespit etti. Kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balıkesir'de ölü bulunan kadının katili kamera kayıtlarından belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bayhoca şehit düştü obada gözyaşları sel oldu
    Bayhoca şehit düştü obada gözyaşları sel oldu
    İzmir'de çevre katliamı
    İzmir'de çevre katliamı
    FETÖ'cü lobi ABD'de algı peşinde! New York sokaklarında Türkiye ve Erdoğan aleyhine çirkin ifadeler
    FETÖ'cü lobi ABD'de algı peşinde! New York sokaklarında Türkiye ve Erdoğan aleyhine çirkin ifadeler
    Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölüm fragmanı izle
    Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölüm fragmanı izle
    Esra Erol, kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı!
    Esra Erol, kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı!
    Bilim Kurulu toplanıyor! Riskli iller için yeni kararlar alınacak mı?
    Bilim Kurulu toplanıyor! Riskli iller için yeni kararlar alınacak mı?
    İzmir'de çevre katliamı
    Son dakika: İzmir'de çevre katliamı
    Esra Erol, kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı!
    Esra Erol, kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı!
    Yeni normalde düğün ve nikahlar nasıl olacak?
    Yeni normalde düğün ve nikahlar nasıl olacak?
    Uşak nasıl başardı? Türkiye bunu konuşuyor
    Uşak nasıl başardı? Türkiye bunu konuşuyor
    İzmir neden yüksek riskli iller arasında kaldı?
    İzmir neden yüksek riskli iller arasında kaldı?