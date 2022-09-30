  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de şaibeli araç yangınları panik yarattı! -video

    Balıkesir'de şaibeli araç yangınları panik yarattı! -video

    Giriş Tarihi: 30.09.2022, 16:43

    Balıkesir şehir merkezinde art arda çıkan araç yangınları, vatandaşta paniğe yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangınlar büyümeden söndürüldü. Sıralı yangınlardan geriye ise, yoldan geçen vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüler kaldı.

    Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
    Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
    Ölümü mısırdan oldu! 18 günlük gelin kanlar içinde can verdi!
    Ölümü mısırdan oldu! 18 günlük gelin kanlar içinde can verdi!
    Trafik magandaları yaptıklarını paylaşınca yakayı ele verdi
    Trafik magandaları yaptıklarını paylaşınca yakayı ele verdi
    Aydın’da 95 kaçak göçmen yakalandı! Akşam saatlerinde kamyondan atlayıp dağılmışlardı...
    Aydın'da 95 kaçak göçmen yakalandı! Akşam saatlerinde kamyondan atlayıp dağılmışlardı...
    Ekipleri ters köşe etmek istedi, paraları bastonuna sakladı!
    Ekipleri ters köşe etmek istedi, paraları bastonuna sakladı! 29.9.2022 12:31:58
    Metruk evde yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi!
    Metruk evde yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi! 29.9.2022 09:00:25
    7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde... -video
    7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde... -video
    İzmir’deki kazılarda bulundu: ’Çok az örneği var’
    İzmir'deki kazılarda bulundu: 'Çok az örneği var'
    Sabah trafiğinde dehşet anları! Patlamalar eşliğinde alevlere teslim oldu! -video
    Sabah trafiğinde dehşet anları! Patlamalar eşliğinde alevlere teslim oldu! -video
    İzmir’de öfkeli anne ve doktor arasında tansiyon yükseldi! Tehditler havada uçuştu -video
    İzmir'de öfkeli anne ve doktor arasında tansiyon yükseldi! Tehditler havada uçuştu -video
    İzmir’de polisleri sürükleyerek kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı
    İzmir'de polisleri sürükleyerek kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı
    Kızıl geyiği karşısına alıp ahbabı gibi konuştu: Ya oğlum bak git diyorum -video
    Kızıl geyiği karşısına alıp ahbabı gibi konuştu: "Ya oğlum bak git diyorum" -video
    Korkunç tır kazasında 5 kişi ölmüştü! Şoförün cezası bugün belli oldu! -video
    Korkunç tır kazasında 5 kişi ölmüştü! Şoförün cezası bugün belli oldu! -video
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Balıkesir'de şehrin iki noktasında çıkan araç yangınları vatandaşlarda paniğe yol açtı.
    Şehrin merkezi konumunda bulunan Atatürk Şehir Hastanesi bahçesinde bulunan otoparkta bir araçta çıkan yangın kısa sürede yanındaki araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile de görüntülendi. Vatandaşların itfaiyeyi aramasıyla itfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle araçlar söndürüldü.
    Balıkesir - Edremit otoyolunda ise bir açık kasa kamyonet alev aldı. çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale ardından itfaiyenin müdahale etmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yoldan geçenlerin cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
    Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
    Ölümü mısırdan oldu! 18 günlük gelin kanlar içinde can verdi!
    Ölümü mısırdan oldu! 18 günlük gelin kanlar içinde can verdi!
    Aldatmak 3.bölüm fragmanı
    Aldatmak 3.bölüm fragmanı
    Asos’ta terör hedefleri böyle vuruldu! 16 mağara yerle bir edildi
    Asos'ta terör hedefleri böyle vuruldu! 16 mağara yerle bir edildi
    Başkan Erdoğan: Tuzakları boşa çıkardık, ekonomi programımızı yeniden belirledik
    Başkan Erdoğan: Tuzakları boşa çıkardık, ekonomi programımızı yeniden belirledik
    Yalnız Kurt 21.bölüm 2.fragmanı
    Yalnız Kurt 21.bölüm 2.fragmanı