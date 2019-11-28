Balıkesir'de şaşırtan olay! Doğumda annesini kaybeden kuzudan yürek yakan ağıt! 'Anne, anne' diye meliyor...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/balikesirde-sasirtan-olay-dogumda-annesini-kaybeden-kuzudan-yurek-yakan-agit-anne-anne-diye-meliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde hayvancılık yapan İsmail Can'a ait koyun ikiz yavruladıktan sonra öldü. Öksüz kalan ikiz kuzulardan biri 'Anne, anne' diye meliyor. Kuzuların sahibi Can, "Başımıza ilk defa böyle bir hadise geldi. Kuzular öksüz kaldı. Bu hayvan annesiz kaldığını hissediyor ki anne, anne diye meliyor" şeklinde konuştu. İşte o görüntüler...

Işıklar köyünde hayvancılık yapan İsmail Can'a ait koyunlardan biri ikiz kuzu doğurduktan sonra öldü. Öksüz kalan ikiz kuzulardan biri melerken 'Anne Anne' diye meliyor. Kuzuların sahibi İsmail Can duygularını anlattı. Can, "Koyunculukla uğraşıyorum. Bu kuzuların annesi 1 haftadır sürüye gidemiyordu. Bugün sabah yerinden kalkmadı. Bu kuzuları doğurduktan sonra öldü. Başımıza ilk defa böyle bir hadise geldi. Bu kuzular öksüz kaldı. Bu kuzu anne, anne diye melemeye başladı. Bu hayvan annesiz kaldığını hissediyor ki anne, anne diye meliyor" şeklinde konuştu.

İHA