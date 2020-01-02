 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Balıkesir'de soba külü otomobili yaktı

Balıkesir'de soba külü otomobili yaktı

Giriş Tarihi: 02.01.2020, 09:27

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin duvar dibine dökülen kor halindeyken dökülen küllerin yol açtığı yangında, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edremit Tuzcumurat Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin yanındaki arsaya, mahalle sakini Ercan Çevik otomobilini park etti. Otomobilin park halinde bulunduğu bölgeye bazı vatandaşlar soba küllerini döktü. Henüz kor halindeyken dökülen soba küllerinin yol açtığı yangında Ercan Çevik'e ait 35 V 5880 plakalı otomobilin lastikleri, alev aldı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Alev alan otomobilin yanında bulunan diğer iki otomobilde de küçük çapta hasar oluştu. Edremit İtfaiyesi tarafından yangın söndürülürken, Ercan Çevik'e ait otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Olaya tepki gösteren Ercan Çevik, "Ben arabamı park ederken burada kül yoktu. Vatandaşlarımız bilinçsiz olarak soba küllerini buraya atmış. Aracım tutuştu. Neyse ki kimsenin canına bir şey gelmedi" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de soba külü otomobili yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İyi ki varsın Eren! Yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...
İyi ki varsın Eren! Yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...
İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü
İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü
FETÖ'nün 'CHP projesi' nasıl başladı? CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan açıkladı
FETÖ'nün 'CHP projesi' nasıl başladı? CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan açıkladı
Bakan Murat Kurum'dan termik santral açıklaması
Bakan Murat Kurum'dan termik santral açıklaması
Yeni yılda İzmir'de su ve ulaşıma ne kadar zam yapıldı?
Yeni yılda İzmir'de su ve ulaşıma ne kadar zam yapıldı?
Denizli'de alkol komasına giren diş hekimi kurtarılamadı
Denizli'de alkol komasına giren diş hekimi kurtarılamadı
Kütahya'da korkutan görüntü! Aç kalan domuzlar mahalleye indi
Kütahya'da korkutan görüntü! Aç kalan domuzlar mahalleye indi
İzmir'de annesi doğum sırasında ölen Azra bebeğin zorlu yaşamı
İzmir'de annesi doğum sırasında ölen Azra bebeğin zorlu yaşamı
'Süper dede'den torununa kesintisiz fizik tedavi imkanı
'Süper dede'den torununa kesintisiz fizik tedavi imkanı
Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci
Afyonkarahisar'da köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci
Çanakkale'de avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek! İşte av anı...
Çanakkale'de avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek! İşte av anı...
Çanakkale'de feci trafik kazası kamerada! İşte saniye saniye o görüntüler...
Çanakkale'de feci trafik kazası kamerada! İşte saniye saniye o görüntüler...