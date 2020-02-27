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Balıkesir'de yürekleri ısıtan görüntü! Polisler kaybolan kuzuyu elleriyle besledi

Giriş Tarihi: 27.02.2020, 11:00

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri devriye görevi sırasında buldukları kuzuyu, emniyet amirliğine götürerek, olay yeri incelemede kullanılan eldivenin içerisine koydukları sütle doyurdu. Kuzu, kamera kayıtlarından belirlenen sahibine teslim edildi.

Savaştepe Emniyet Amirliği ekipleri, saat 03.00 sıralarında devriye görevi yaparken tren garı önünde bir kuzu buldu. Sahibine ulaşılamayan kuzu, Savaştepe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Aç olan kuzuya, polisler olay yeri incelemede kullanılan eldivenin içerisine süt koyup içirdi. Kuzu geceyi emniyette geçirdi.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarından kuzunun Cumhuriyet Mahallesi Osmancık Sokak'ta oturan Asiye Alkan'a (70) ait olduğunu tespit etti. Polisler, Asiye Alkan'ın evine giderek kuzuyu teslim etti.

Kuzusunun kaybolduğunu sabah fark ettiğini anlatan Asiye Alkan, "Ben artık kuzudan umudu kesmiştim. Daha 6 günlük olan kuzunun kaybolduğunu bile daha yeni anladım. Allah razı olsun polislerimizden. Başımızdan eksik etmesin. Kuzumuzu bize getirdi" dedi.

DHA

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