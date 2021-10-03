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    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de zeytin hasadı başladı

    Balıkesir'de zeytin hasadı başladı

    Giriş Tarihi: 03.10.2021, 16:41

    Balıkesir Ayvalık Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden birisi. Bölgede hasat mutluluğu yaşanıyor ve bu yıl ki verimden beklenti bir hayli yüksek.

    Balıkesir'de zeytin hasadı çalgılı türkülü başladı. Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat mutluluğu yaşanıyor.Zeytinler önceden ahşap sırıklarla toplanıyordu. Şimdiyse teknolojik gelişmelere ayak uydurdu.Artık dediktif gibi makinalarla toplanıyor. Böylelikle ağaca ve zeytine zarar verilmiyor. Hasat edilen zeytinler, büyük bir özenle fabrikalara gönderiliyor. Fabrikadaysa, bunlar zeytinyağı olacak.
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