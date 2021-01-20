Balıkesirli küçük çoban Şevki sohbeti ile yürekleri ısıttı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/balikesirli-kucuk-coban-sevki-sohbeti-ile-yurekleri-isitti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir Havran'da çobanlık yapan 12 Şevki Savran yürekleri ısıtan sohbeti ile kendine hayran bıraktı. Ailesine ait 90 koyunu olan ve bu hayvanların bakımını küçük yaşına rağmen başarıyla üstlenen Şevki sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor. Küçük çoban Şevki o kadar popüler ki çevre illerden bile ziyaretine gelenler oluyor.