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    Yeniasır TV Yaşam Bamsı Bey kozmik oda ve kutsal emanetler için canını ortaya koydu

    Bamsı Bey kozmik oda ve kutsal emanetler için canını ortaya koydu

    Giriş Tarihi: 06.01.2021, 21:52

    ‘Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 41’inci bölümünde, Papa’nın ajanları Türk kağanlarından gelen emanetleri ele geçirmek isterken karşılarında Bamsı Bey’i buldu.

    Osman Bey, Kayı Beyi seçilmesinin ardından Bamsı Bey tarafından Türk kağanlarından gelen emanetlerin sakladığı 'kozmik oda'ya götürüldü. Moğoların bu topraklardan nasıl sökülüp atılacağı, Anadolu yeniden Türk yurdu olunca nizamın nasıl kurulacağı ve dağılan boyların nasıl birleştirileceğine dair bilgilerin yer aldığı emanetler Osman Bey'e teslim edilirken, Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman da 'kozmik oda'nın yerini arıyordu.

    Bamsı Bey ve Osman Bey'i takip ederek 'kozmik oda'nın yerini tespit eden ikili, Osman Bey'in ayrılmasının ardından sürpriz bir baskınla emanetleri ele geçirmeyi düşündü ancak Melik ve Süleyman'ın savaşçıları karşısına Bamsı Bey dikildi!

    Bamsı Bey baskıncılara "Namusa uzanan el kökünden kesilir. Emanet namustur. Gücü yeten gelip alsın" diyerek meydan okurken; "Türk'ün ikbalini bağladığı emanetler bunlar. Ölmeden teslim edilmezler. Ben ölsem de teslim etmem!" dedi.

    Baskıncılarla çetin bir vuruşmaya tutuşan ve kalabalık düşmana karşı kolundan yaralanan Bamsı Bey, Osman Bey'in gönderdiği Cerkutay ve Abdurrahman Gazi'nin yardımıyla saldırıyı savuşturmayı bildi. Güvenceye alınan emanetler sandıklarla Kayı Obası'na götürülürken; hayal kırıklığına uğrayan Melik ve Süleyman bu sahneyi çaresizce uzaktan izlemekle yetindi.

    Osman Bey, 'Kozmik oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 41'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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