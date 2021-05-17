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    Yeniasır TV Yaşam Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

    Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 19:07

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arkadaşıyla gezintiye gittiği Afşar Barajı'na düşerek boğulan 16 yaşındaki çocuk memleketi Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken baraj kenarındaki otlarda mahsur kalan Hüseyin Yılmaz, Mehmet Çömlekçi'ye gitme dediğini ama dinletemediğini söyledi.

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