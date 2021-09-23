İzmir'de CHP, "Barınamıyoruz" eylemlerine minibüslerle öğrenci taşırken yakalandı. İzmir'de kaydedilen görüntüde CHP'nin İzmir seçim aracının gece yarısı bir grup eylemci öğrenciyi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin girişine bıraktığı görüldü. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında gelişmeleri aktardı.
'Barınamıyoruz' eyleminin foyası ortaya çıktı! İzmir'de eylem yapan öğrencileri CHP seçim otobüsü taşıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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