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    Yeniasır TV Yaşam 'Barınamıyoruz' eyleminin foyası ortaya çıktı! İzmir'de eylem yapan öğrencileri CHP seçim otobüsü taşıdı

    'Barınamıyoruz' eyleminin foyası ortaya çıktı! İzmir'de eylem yapan öğrencileri CHP seçim otobüsü taşıdı

    Giriş Tarihi: 23.09.2021, 10:05

    İzmir'de CHP, "Barınamıyoruz" eylemlerine minibüslerle öğrenci taşırken yakalandı. İzmir'de kaydedilen görüntüde CHP'nin İzmir seçim aracının gece yarısı bir grup eylemci öğrenciyi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin girişine bıraktığı görüldü. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında gelişmeleri aktardı.

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