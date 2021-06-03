Baş Belası'ndan ikinci tanıtım! Atv'den kahkahaya boğacak yeni dizi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bas-belasindan-ikinci-tanitim-atvden-kahkahaya-bogacak-yeni-dizi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında atv’de ekrana yolculuğuna başlayan ‘Baş Belası’dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.