  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Baş Belası'ndan ikinci tanıtım! Atv'den kahkahaya boğacak yeni dizi

    Baş Belası'ndan ikinci tanıtım! Atv'den kahkahaya boğacak yeni dizi

    Giriş Tarihi: 03.06.2021, 14:45

    Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında atv’de ekrana yolculuğuna başlayan ‘Baş Belası’dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Baş Belası'ndan ikinci tanıtım! Atv'den kahkahaya boğacak yeni dizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
    Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
    İzmir'de tesadüfen yakaladı! Gören şaştı kaldı, devasa boyutta...
    İzmir'de tesadüfen yakaladı! Gören şaştı kaldı, devasa boyutta...
    Menderes Nehri kuruma noktasında!
    Menderes Nehri kuruma noktasında!
    Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölüm fragmanı
    Osman bey intikam için and içiyor
    Osman bey intikam için and içiyor
    Dağda kekik toplarken buldu! Uzmanların incelemesini istiyor
    Dağda kekik toplarken buldu! Uzmanların incelemesini istiyor
    İzmir'de tesadüfen yakaladı! Gören şaştı kaldı, devasa boyutta...
    İzmir'de tesadüfen yakaladı! Gören şaştı kaldı, devasa boyutta...
    Menderes Nehri kuruma noktasında!
    Menderes Nehri kuruma noktasında! 8 asırlık geleneğe kuraklık engeli
    Boz yunus balıkları Gökçeada açıklarında görüldü
    Boz yunus balıkları Gökçeada açıklarında görüldü
    Marmaris'te domuzlar şehre indi
    Marmaris'te domuzlar şehre indi
    Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar
    Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar