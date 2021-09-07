Başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/basinda-posetle-bulunan-kristinanin-olum-nedeni-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’nın Bodrum ilçesinde elleri kelepçeli, ağzı bantlı ve başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska’nın ölüm nedeni belli oldu. İncelemeler sonucu, Kristina’nın evine kimsenin girmediği, en son genç kadının eve girdiği ortaya çıktı. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu dikkate alarak olaya son noktay koydu.