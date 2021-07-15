Başkan Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bayrak inmez! Ezan dinmez!" ifadelerini kullandı.
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