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    Yeniasır TV Yaşam Başkan Erdoğan, Batman’da çocukların 'Tayyip dede' sloganlarına kayıtsız kalmadı

    Başkan Erdoğan, Batman’da çocukların 'Tayyip dede' sloganlarına kayıtsız kalmadı

    Giriş Tarihi: 07.11.2021, 21:14

    Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman’da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında bayrak sallayarak 'Tayyip dede' sloganı atan çocukların yanında uzun süre durarak oyuncak verdi..

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