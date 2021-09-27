Başkan Erdoğan duyurdu: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alacağız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/baskan-erdogan-duyurdu-yakinda-her-ilde-sulh-komisyonlarini-devreye-alacagiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türk yargısına musallat olan zihniyete amansız bir mücadele yürüttüklerini belirten Erdoğan, "Uyduruk davalarla, başbakan ve bakanların asıldığı, yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbecileri ayakta alkışlayan, vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördü. 2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak, önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacak. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.