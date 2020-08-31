Başkan Erdoğan Giresun'da incelemelerde bulundu: Esnafa bazı müjdeler vereceğiz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/baskan-erdogan-giresunda-incelemelerde-bulundu-esnafa-bazi-mujdeler-verecegiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Giresun'a gelen Başkan Erdoğan yaptığı incelemelerin ardından kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi sonucu 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i asker 5 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu Giresun'da. Erdoğan, Dereli ilçesine inişi öncesinde havadan incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı. Brifing sonrası Erdoğan ilçe merkezine geçerek yaya olarak Dereli caddelerinde yürüdü, vatandaşların dertlerini dinledi, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Başkan Erdoğan, sel bölgesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada esnafa bazı müjdeler vereceklerini ifade etti.