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    Başkan Erdoğan, Rusya'ya gitti

    Giriş Tarihi: 05.08.2022, 13:46

    Başkan Erdoğan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak bugün saat 13.00'te Rusya'ya gitti. Erdoğan'ın günübirlik Soçi programı kapsamında Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi. Başkan Erdoğan, bu ziyaretiyle birlikte son 17 gün içerisinde Rus lider Putin ile ikinci kez görüşmüş olacak.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

    Apronda askeri tören kıtasını selamlayarak uçağa geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Soçi'ye gitti.

    Başkan Erdoğan'ın günübirlik program kapsamında Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi.

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