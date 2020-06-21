Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Babalar Günü'nü kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı.
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