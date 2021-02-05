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    Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi provokasyonu tepkisi

    Giriş Tarihi: 05.02.2021, 14:46

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemler için "Yeni bir Gezi eylemlerine dönüştüremeyecekler" diyen Başkan Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

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