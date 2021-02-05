Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemler için "Yeni bir Gezi eylemlerine dönüştüremeyecekler" diyen Başkan Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi provokasyonu tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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