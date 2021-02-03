Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi provokasyonuna tepki: Öğrenci misiniz terörist mi?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/baskan-erdogandan-bogazici-provokasyonuna-tepki-ogrenci-misiniz-terorist-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi üzerinen yapılmaya çalışılan provokasyona tepki gösteren Erdoğan, "Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?" dedi. Erdoğan, "Bu ülke bir Gezi olayını daha yaşamayacak" ifadelerini de kullandı.