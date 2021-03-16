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    Yeniasır TV Yaşam Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar! 2 Milyar avroluk dev yatırım

    Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar! 2 Milyar avroluk dev yatırım

    Giriş Tarihi: 16.03.2021, 15:30

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2 milyar liralık yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu yatırımı proje bazlı destek programına alarak kendilerine gereken her desteği verdik. Yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ford Otosan halihazırda Türkiye'deki otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 25'ini sağlıyor, 12 bin insana istihdam sunuyor. Yüzde 75'lik yerlilik oranına sahip." dedi. Başkan Erdoğan, "Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır" şeklinde konuştu.

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