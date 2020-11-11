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    Yeniasır TV Yaşam Başkan Erdoğan'dan Karabağ açıklaması

    Başkan Erdoğan'dan Karabağ açıklaması

    Giriş Tarihi: 11.11.2020, 14:36

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti haftalık grup toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Sıcak gündeme ve siyasete dair çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı aldığı Dağlık Karabağ zaferiyle başladı. Azerbaycan'ın zaferinin ardından yeni durumun takip ve güvencesi için Türkiye'nin bölgede olacağı mutabakatın bu sabah imzalandığını duyuran Erdoğan "Bundan sonra daha yakın ve güçlü biçimde yeni bir dönemi birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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