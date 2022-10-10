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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Senin yanında hiç hukukçu yok mu?

    Giriş Tarihi: 10.10.2022, 15:12

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Başörtüsü konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken 'Yasal düzenleme yapalım' dedi. Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Eğer samimi isen dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu tamamen masadan kaldıralım. Adalet Bakanlığımız yaptığı çalışmaları bizlere sunacaklar. Bu temel hakkı anayasal güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.

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