Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi. Havva Çelikel, 'Çok ağladık, sızladık. Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan koyunları ölen çifte hediye! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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