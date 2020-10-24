Başkan Erdoğan’dan Macron’a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/baskan-erdogandan-macrona-sert-tepki-zihinsel-noktada-bir-tedaviye-ihtiyaci-var" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Kongresinde konuştu. Erdoğan, "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar" dedi. Türkiye'nin güney sınırlarında terör devleti kurulması istendiğini vurgulayan Erdoğan, "Eğip bükmeden açıkça söylüyorum, asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, Macron'a da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir?" dedi.