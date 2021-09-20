Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN heyetini kabulünde konuştu. Erdoğan, "İster DEAŞ, ister PKK ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gence taamülümüz yoktur. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz on çalışacağız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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