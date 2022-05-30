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    Yeniasır TV Yaşam Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 30.05.2022, 15:45

    Başkan Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kattettiği gerçeği inkar edilemez. Dünyanın birçok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar çok atılımı nasıl yaptığımızı soruyorlar." dedi. Kılıçdaroğlu'nın devlet çalışanlarını tehdit etmesine tepki gösteren Erdoğan, "Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya çalışmadık, çalışmayız. Türkiye'nin yıkıcı değil yapıcı çalışmalara, yaklaşımlara ve küresel analizlere ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

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