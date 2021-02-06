Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen Tohma Köprüsü tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün hizmete açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Koronavirüse rağmen, sanayimiz ve tarım üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik." dedi. Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor.
Başkan Erdoğan'dan Yeni Tohma Köprüsü'nün açılış töreninde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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