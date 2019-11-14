Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kendisine 'I love you man' diyen kişiye İngilizce yanıt verdi! İşte o görüntüler...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/baskan-recep-tayyip-erdogan-abdde-kendisine-i-love-you-man-diyen-kisiye-ingilizce-yanit-verdi-iste-o-goruntuler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'la kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası temaslarına devam eden Erdoğan bir camiye gitti. Camide kendisine "I love you man" diyen adama Erdoğan "Thank you. I love you" diyerek cevap verdi. Başkan Erdoğan'a gösterilen yakın ilgi ve Başkan Erdoğan'ın sevgi gösterilerine "I love you" şeklinde İngilizce yanıt vermesi sosyal medyada da gündem oldu. Söz konusu video, günün en çok izlenen videoları arasına girdi. İşte o görüntüler...