Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/baskan-recep-tayyip-erdogandan-mahruze-kelese-surpriz-ziyaret" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da işçilerle birlikte yaptığı iftarın ardından, Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş'i ve ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından sokakta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.