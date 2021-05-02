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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret

    Giriş Tarihi: 02.05.2021, 11:01

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da işçilerle birlikte yaptığı iftarın ardından, Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş'i ve ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından sokakta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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