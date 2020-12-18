Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

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Gelen bir son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Kağıthane Meydanı Açılışı'nda konuştu. CHP'deki taciz ve tecavüz iddialarına tepki gösteren, "Biz bunları kendi partileri içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıklara kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. 2023'e kadar milletimize tüm bu gerçekleri anlatacağız." ifadelerini kullandı.