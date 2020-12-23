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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TOKİ temel atma töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 23.12.2020, 14:49

    Son dakika... Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk’ta yapılacak 522 konutun temel atma töreninde konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Arnavutluk'un acısı bizim de acımızdır. Bu konutlar Türkiye-Arnavutluk dostluğunun simgesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

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