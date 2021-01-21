İzmir Karaburun'da, evinden yürüyüş yapmak için ayrılan bir kişi bataklık olan bölgede mahsur kaldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Hasan Bakırcı, kaybolmasından 26 saat sonra ekipler tarafından beline kadar bataklığa saplanmış halde bulundu.Edinilen bilgilere göre Hasan Bakırcı (58), dün öğleden sonra Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'ndeki evinden yürüyüş yapmak için ayrıldı. Yanına cep telefonunu almayan Bakırcı yürüyüş yaptığı sırada bataklık olan bölgede mahsur kaldı. Beline kadar çamura saplandığı bataklık alandan kendi imkanları ile çıkmayı başaramayan Bakırcı, geceyi mahsur kaldığı bataklıkta geçirdi. Bakırcı'dan haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.
Bataklıkta 26 saat mahsur kaldı, jandarma beline kadar gömülmüşken buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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