Bayrak aşkı hayran bıraktı! 'Uykularım kaçıyor' deyip yıpranmış bayrakları bir gecede değiştirdi! | Video

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarih öğretmeni Kevser Coşgun Ay, herkesin takdirini kazanacak bir harekete imza attı. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi, ilçenin ana arterlerinde bulunan Türk bayraklarını bir gece ansızın elinde taşıdığı merdiven yardımıyla değiştiren Ay'ın görüntüleri bir iş yerinin kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin bu vefalı vatandaşı araştırması üzerine tarih öğretmenine ulaşıldı. Ay, gittiği her yerde yıpranmış bir Türk bayrağına rastladığında huzursuz olduğunu ve geceleri uykularının kaçtığını, derhal yenileriyle değiştirmek istediğini söyledi. Ön plana çıkmak istemediği için kimselere görünmeden yaptığı bu iş hakkında ilk defa konuşma sebebinin ise vatandaşlara farkındalık aşılamak için olduğunu ekledi.