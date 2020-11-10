İzmir Bayraklı'da yıkımına başlanan depremde ağır hasar görmüş binalardan biri çalışmalar sırasında tamamen çöktü. Ekiplerin önceden geniş güvenlik önlemleri almaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Kentte ağır hasarlı olan ve acil yıkım kararı verilen binaların yıkım çalışması ise sürüyor.
Bayraklı'daki yıkım çalışmaları sırasında bir bina tamamen çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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