  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bayraklı'daki yıkım çalışmaları sırasında bir bina tamamen çöktü

    Bayraklı'daki yıkım çalışmaları sırasında bir bina tamamen çöktü

    Giriş Tarihi: 10.11.2020, 16:53

    İzmir Bayraklı'da yıkımına başlanan depremde ağır hasar görmüş binalardan biri çalışmalar sırasında tamamen çöktü. Ekiplerin önceden geniş güvenlik önlemleri almaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Kentte ağır hasarlı olan ve acil yıkım kararı verilen binaların yıkım çalışması ise sürüyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayraklı'daki yıkım çalışmaları sırasında bir bina tamamen çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
    İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
    Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu!
    Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu!
    10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi
    10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi
    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    İzmir Atatürk’ü andı!
    İzmir Atatürk’ü andı!
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
    İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
    Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu!
    Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu!
    10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi
    Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı
    İzmir Atatürk’ü andı!
    İzmir Atatürk’ü andı!
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
    İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı