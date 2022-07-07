  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bayram öncesi Bodrum'a akın yaşandı! Trafik durma noktasına geldi

    Bayram öncesi Bodrum'a akın yaşandı! Trafik durma noktasına geldi

    Giriş Tarihi: 07.07.2022, 16:58

    Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber Bodrum'a akın yaşandı. İlçede trafik yoğunluğu arttı, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce kuyruk oluştu. Yoğunluğun arife günü daha da artması bekleniyor.

    Muğla’da akılalmaz olay! Erkek arkadaşı terk edince hırsını böyle aldı
    Muğla'da akılalmaz olay! Erkek arkadaşı terk edince hırsını böyle aldı
    Malezya Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Malezya Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Fethiye’de çevre felaketi! Kanalizasyon denize boşaltılıyor
    Fethiye'de çevre felaketi! Kanalizasyon denize boşaltılıyor
    Denizli’deki kazada faciadan dönüldü!
    Denizli'deki kazada faciadan dönüldü!
    ’Bayramiç Beyazı’nda hasat başladı
    'Bayramiç Beyazı'nda hasat başladı
    Manisa’da fabrika yangını! Alevler milyonlarca lirayı küle çevirdi
    Manisa'da fabrika yangını! Alevler milyonlarca lirayı küle çevirdi
    Kuşadası’nda ’pes’ dedirten olay! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
    Kuşadası'nda 'pes' dedirten olay! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
    Tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü! Yolu 6 saat trafiğe kapatan kaza
    Tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü! Yolu 6 saat trafiğe kapatan kaza
    İzmir’deki korku dolu anlar kamerada! Otomobil alev topuna döndü
    İzmir'deki korku dolu anlar kamerada! Otomobil alev topuna döndü
    Denizli’de hareketli gece! Her yerde aranan şüpheli otların arasından çıktı
    Denizli'de hareketli gece! Her yerde aranan şüpheli otların arasından çıktı
    Direksiyon başında hayatını kaybetti
    Direksiyon başında hayatını kaybetti
    Muğla Marmaris’te köpek balığı paniği! Kafasına deniz tırmığı vurarak uzaklaştırdılar
    Muğla Marmaris'te köpek balığı paniği! Kafasına deniz tırmığı vurarak uzaklaştırdılar 4.7.2022 16:24:53
    Manisa’da taksi müşterisi dehşet saçtı! Isırdı, darp etti, otomobili alıp ağaca çarptı
    Manisa'da taksi müşterisi dehşet saçtı! Isırdı, darp etti, otomobili alıp ağaca çarptı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi trafik, durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



    Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Kurban Bayramı'na kısa süre kala trafik yoğunluğu arttı. Kentin ana yolları ile işlek caddelerinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.

    Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Özellikle kent merkezine giden sürücüler nedeniyle trafik oluştuğu gözlendi. Trafiğin arife günü daha yoğun olması bekleniyor.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Muğla’da akılalmaz olay! Erkek arkadaşı terk edince hırsını böyle aldı
    Muğla'da akılalmaz olay! Erkek arkadaşı terk edince hırsını böyle aldı
    Malezya Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Malezya Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    İçimizdeki Ateş 3.bölüm 2.fragmanı
    İçimizdeki Ateş 3.bölüm 2.fragmanı
    İçimizdeki Ateş 3.bölüm fragmanı
    İçimizdeki Ateş 3.bölüm fragmanı
    Fethiye’de çevre felaketi! Kanalizasyon denize boşaltılıyor
    Fethiye'de çevre felaketi! Kanalizasyon denize boşaltılıyor
    CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden uzaklaştırıldı
    CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden uzaklaştırıldı