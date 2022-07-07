Bayram öncesi Bodrum'a akın yaşandı! Trafik durma noktasına geldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bayram-oncesi-bodruma-akin-yasandi-trafik-durma-noktasina-geldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber Bodrum'a akın yaşandı. İlçede trafik yoğunluğu arttı, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce kuyruk oluştu. Yoğunluğun arife günü daha da artması bekleniyor.