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    Yeniasır TV Yaşam Bayramda Ege'de hava nasıl olacak? Uzmanından uyarı

    Bayramda Ege'de hava nasıl olacak? Uzmanından uyarı

    Giriş Tarihi: 18.07.2021, 15:16

    Bayramda hava nasıl olacak? sorusu özellikle tatil planı yapanlar tarafından araştırılıyor. Yapılan tahminlere göre ülkenin bir bölümünde yağmur beklenirken bir bölümü de sıcaktan bunalacak. Peki İzmir ve Ege'de bayramda hava nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç bayramda havanın nasıl olacağını A Haber'de aktardı. İşte bayram hava durumu...

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