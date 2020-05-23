Bayramda virüs tedbirleri nasıl olacak?

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Arefeyi ve bayramın 3 gününü kapsayan sokağa çıkma yasağı başladı. Korona virüsü salgını mücadele kapsamında alınan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararı, önceki yasaklardan farklı olarak 81 ilde geçerli olacak. İşta Ramazan Bayramı için alınan tedbirler...