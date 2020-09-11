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    Belediye otobüsü alevlere teslim oldu! İzmir'de faciadan dönüldü

    Giriş Tarihi: 11.09.2020, 08:31

    Son dakika... İzmir'in Menemen ilçesinde yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka-Menemen seferi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Egekent-2 mevkisinde hareket halindeyken yanmaya başladı. O anlarda otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

    İzmir'in Menemen ilçesinde, belediye otobüsü bir anda alev aldı. Yolcu olmadığı öğrenilen belediye otobüsündeki yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.

    Olay, akşam saatlerinde Egekent-2 mevkisinde meydana geldi. Karşıyaka-Menemen arasında sefer yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, hareket halindeyken henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.

    Otobüsten duman yükseldiğini fark eden şoför, aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüste yolcu olmadığı öğrenilirken, kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale geldi.

    DHA

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