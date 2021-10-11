  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Benzinlikte ilginç kaza! Her şey bir anda oldu, neye uğradığını şaşırdı

    Benzinlikte ilginç kaza! Her şey bir anda oldu, neye uğradığını şaşırdı

    Giriş Tarihi: 11.10.2021, 12:38

    Son dakika... Denizli’de önüne bindirdiği çocuk ile ilerlemek isteyen motosiklet sürücüsü birkaç metre hareket ettikten sonra duramayarak önündeki araca çarptı.

    Denizli'de bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan o ilginç anlarda kadın motosiklet sürücüsü, önüne bindirdiği çocuk ile yola çıkmak istedi. Son hazırlıklarını yaptıktan sonra gaza basan sürücü, bir anlık heyecan ile bir anda hızlanmaya başladı.

    Motosikleti durduramayan sürücü, park halindeki araca çarparak devrildi. Çevredeki bir vatandaşın devrilen motosikleti tutmak için verdiği uğraşın sonuçsuz kalması dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrası motosiklette ve araçta maddi hasar oluşurken, kadın sürücü ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Benzinlikte ilginç kaza! Her şey bir anda oldu, neye uğradığını şaşırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Bayraklı Belediyesi’nde işçi kıyımı! Engelli çalışanı işten çıkardılar
    İzmir Bayraklı Belediyesi'nde işçi kıyımı! Engelli çalışanı işten çıkardılar
    Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi
    Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi
    Çanakkale domatesi neden farklı?
    Çanakkale domatesi neden farklı?
    Başkan Erdoğan Adana’da gençlerin sorularını yanıtladı
    Başkan Erdoğan Adana'da gençlerin sorularını yanıtladı
    Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te
    Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
    İzmir’de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı
    İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı
    İzmir Bayraklı Belediyesi’nde işçi kıyımı! Engelli çalışanı işten çıkardılar
    İzmir Bayraklı Belediyesi'nde işçi kıyımı! Engelli çalışanı işten çıkardılar
    Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi
    Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi
    Çanakkale domatesi neden farklı?
    Çanakkale domatesi neden farklı?
    Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te
    Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
    İzmir’de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı
    İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı
    İzmir’de 2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
    İzmir'de 2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı