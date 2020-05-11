Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihine kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden açıldı. İşletme sahipleri ise iş yerlerinin kapılarına astıkları “Korona virüs nedeniyle kapalıyız” yazılarını önce söktüler sonra yırttılar.
Berber ve kuaförler hizmete başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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