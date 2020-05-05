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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle berber ve kuaförler kapatılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimine göre berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta açılacak. Peki berber ve kuaförlerde hangi önlemler alınacak? Berberlerin çalışma saatleri ne olacak? Berberler maske takacak mı? İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Öncelikle sadece biz özlemedik. Müşterilerimiz de bizi özledi. 45 gündür çalışmıyoruz dükkanlarımız kapalı. Müşterilerin saçları uzadı bayanların dip boyaları her türlü bakımları geldi o yüzden mesleğimizin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

RANDEVU ALIP VERMELER BAŞLADI

21 Mart itibariyle kapatılan iş yerlerimizi dün akşamki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 11 Mayıs'ta açılış kararı verildi. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bayram öncesi hem maddi hem manevi olarak moral bulduk. Dün bütün sosyal medyada bütün telefonlar yıkıldı. Randevu alıp vermeler başladı.

RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞILACAK, HİJYEN ŞARTLARI SAĞLANACAK

Öncelikle randevu sistemi ile müşteri gelecek. Randevu sistemi ile işlemler yapılacak. Dükkana geldiklerinde önce müşteri maske ile girecek. Randevusuyla gelecek eğer üç koltuk varsa birisi iptal. İki koltuk çalışma şartıyla başlayacağız. İçeri girerken el dezenfektesi kullanacak. Karşısında maskesi olan iş önlüğü olan bir berberle karşılaşacak. İçeride müşteri çıktıktan sonra koltuk dezenfekte edilmiş, aletlerin dezenfekte edilmiş, tek kullanımlık havluyla hizmet edecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ?

Çalışma saatleri eskisi gibi değil de 8-9 saat çalışmamız lazım.

BERBERLER SAKAL TIRAŞI YAPACAK MI?

Sakal tıraşının mutlaka ustura ile yapılmamasını yasaklandığını makineyle yapılması gerektiğini söylüyoruz.