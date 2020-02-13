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Bergama'da servis aracı ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 13.02.2020, 10:27

İzmir'in Bergama ilçesinde, bir altın madenine işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi. Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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