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    Besihaneden kaçan dana çarşı esnafının korkulu rüyası oldu

    Giriş Tarihi: 11.09.2021, 12:02

    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde besihaneden kaçan bir dana çarşı esnaflarına zor anlar yaşattı. Simental cinsi dana, çarşı esnafı ve vatandaşların korkulu rüyası oldu. Hayli mücadele eden vatandaşlar danayı bağlamada zor anlar yaşadı.

    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe çarşı merkezinde bir besihaneden kaçan dana cumartesi günleri kurulan çarşı merkezinde kurulan pazara geldi.

    Simental cinsi dana, çarşı esnafı ve vatandaşların korkulu rüyası oldu. Hayli mücadele eden vatandaşlar danayı bağlamada zor anlar yaşadı.

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