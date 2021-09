Bıçaklanarak öldürülen Yağmur Tayhan'ın ailesi ilk kez konuştu

27 Temmuz 2021 tarihinde Aydın'ın Didim ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Didimli Yağmur Tayhan’ın acılı ailesi kızlarının öldürülmesinin ardından ilk kez konuştu. Acılı Tayhan ailesi katilin en ağır cezayı almasını isterken “Geç gelen adalet; adalet değildir. Bir an önce yargılamanın başlamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Aydın'ın Didim ilçesinde 25 Temmuz günü alışveriş yapmak için evden ayrılan ve 27 Temmuz günü iş yerlerinin karşısında vahşice öldürülerek cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın ölümünün üzerinden 38 gün geçti. Olaydan 38 gün sonra acılı Tayhan ailesi basına açıklamalarda bulunarak katilin zanlısını kendilerine yakınlaşma süreci ile olayın neden işlendiğine ilişkin bilgiler paylaştı.

"YABANCI EŞİ ÜZERİNDEN TANIŞIKLIK KURMAYA ÇALIŞTI"

Acılı anne Ayşe Tayhan (37), "Bir yıldır o dükkandaydık kiracı olarak. O da her cumartesi müşteri olarak buraya geliyordu. Bizimle samimiyet kurmak için 'bacım, kardeşim' 'ben bu çocukların amcası dayısıyım' gibi sözlerle ya da 'benim eşim yabancı Türk kültürünü bilmiyor, sizinle bir şeyle yapalım ailecek, gelin işte görüşelim' diyerekten katıldı bizim yanımızda evine de çok davet etti ama gitmedik. İşlerimiz var diyerek geçiştirdik. O şekilde tanışmış olduk. Sürekli dükkana gelip çay kahve içip etrafımızda dolanıp bizimle muhabbet kurmaya çalışıyordu" dedi.



"BU ŞEKİLDE OLACAĞINI DÜŞÜNEMEDİK"

Yağmur'un kaybolduğu bir günün öncesini anlatan anne Ayşe Tayhan, "Olaydan bir gün önce biz dükkanımızı açtık, o gün geldi oraya. Çocuğuma 'Bayram geçti, sen benimle bayramlaşmadın amcam değil miyim ben senin gel elimi öp' diyerek elini öptürdü. Bayram hediyesi aldığını söyledi. Kızım dil bölümünü istiyordu, okulda da bunu seçti. Eşinin yabancı olmasından fırsattan istifade 'işte gel eşimle görüşüp konuşursun dilini geliştirirsin, eşimin dil kitapları var, geliştir dilini okul hayatında başarılı olursun' diyerek çocuğumla sürekli yakınlık kurmaya çalışıyordu. Biz de adamın yaşı büyük olduğu için hiçbir şekilde şüphelenmedik, benim kızıma farklı amaçla yaklaşabileceğine düşünemedik" diye konuştu.



"KATİLLE İLGİLİ İDDİALARA SERT TEPKİ"

Katille ilgili ortaya atılan iddialara da sert tepki gösteren Tayhan, "Akli dengesi yerinde değil gibi haberler çıkmış ama öle bir şey yok. O gün gitmiş dükkanımızın karşısında zücaciye dükkanı var, oradan iki tane koli bandı almış. Bu olayı tasarlayarak yapmış, bu olayın başka savunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kesinlikle iyi halde, akli dengesi olup olmamış yada uyuşturucu etkisi altında kalmış gibi söylentiler çıktı, bu tür konulara itibar etmemelerini istiyorum" dedi.



"İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORDU"

Olay sonrasında aile olarak çok yıprandıklarını ifade eden anne Ayşe Tayhan, "Ailecek çok yıprandık; böyle bir şeyi konduramadık. Çok yıprandık bu olaydan dolayı ve ben çocuğumu bu şekilde onu toprağa gömmek istemezdim. Onunla ilgili gelecekte umutlarımız hayallerimiz vardı. Dil bölümünü seçti; İngilizce öğretmeni olmak istiyordu. 38 gün oldu onun göremiyoruz, sesini duyamıyoruz. Çok zor Allah kimseyi yaşatmasın evlat acısı vermesin ama Yağmur son olmayacak olmadı da; bir an önce bu tür özellikle cinayetlerde kesin bir çözüm istiyoruz. Bunların olmaması için cezaların ağırlaştırılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"ADALET BİR AN ÖNCE TECELLİ ETSİN"

Acılı baba Mehmet Tayhan ise (43) katili işlettikleri dükkan sayesinde tanıdıklarını kaydederek "Kendisini bir yıldır tanıyoruz, sadece Cumartesi günü dükkan açtığımızdan geliyordu. Eşiyle de geliyordu, evine de davet etti ama biz gitmiyorduk. Eşi yabancı, bizim kültürümüzü anlatalım diye bizi davet ediyordu ama aile ortamını bilmediğimiz için gitmiyorduk" dedi.



Olay gününden bahseden baba Tayhan, "Olayın olduğu son gün ise dükkana gelmiş, çocuğumuzun peşindeymiş, Bayram diye elimi öpün diye gelmiş: Çocuğum ondan kötülük geleceğini düşünmemiş. Kötülük düşünmemiş kızım, hediye aldım diye evine çağırmış. Normal bir ölüm değil yaşanılanda basit değil herkes üzülüyor ama kimsenin içi bizim kadar yanmıyor" dedi.



Adalet istediklerini belirten baba Tayhan "Artık bundan sonrası adalet, Adli tıptan gelecek sonuç ve olayların nasıl çözüleceği ne olacaksa bir an önce başlasın. Geç gelen adalet, adalet değildir. Bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.



Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerlerinin karşısında oturan komşuları Nizam Cansızlar (53) tarafından vahşice bıçaklanarak öldürülen ve cesedi de olayın meydana geldiğini apartmanın yanındaki boş arsada bulunan Yağmur Tayhan'ın katili olay günü yakalanmıştı. Emniyet katili ve suç delillerini tek tek tespit ederken, katil tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.