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    Yeniasır TV Yaşam Biga'da taşkının yaraları siliniyor! Bölgedeki son durum havadan görüntülendi

    Biga'da taşkının yaraları siliniyor! Bölgedeki son durum havadan görüntülendi

    Giriş Tarihi: 05.02.2022, 13:14

    Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen çay taşkını sonrası bölgede hayat normale döndü. Temizlik ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölge havadan görüntülendi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ve ilçe merkezinin ortasından geçen Kocabaş Çayı geçtiğimiz gece başlayan yağışın şiddetini arttırmasıyla birlikte taştı. Çay yatağında bulunan araçlar sular altında kalırken, iki yaya köprüsü de görünmez hale geldi. Yağış ve akıntının şiddetinin azalmasının ardından Biga Belediyesi ekipleri, çay yatağı ve zarar gören yerlerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. 7/24 aralıksız görev yapan ekipler çok sayıda aracı sel sularının altından çıkarıp kurtarmayı başardı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar da yine belediyenin iş makineleri ile tahliye edildi.



    2 BİN 500 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK TEMİZLENDİ
    Taşkının yaşandığı gün pazar olması sebebiyle tamamen dolu olan 2 bin 500 araç kapasiteli açık otopark belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde sabaha kadar devam eden tahliye çalışmalarının ardından tamamen temizlenip eski görünümüne kavuştu. Dev otopark ve sel sularının kapladığı caddenin son durumu drone ile havadan görüntülendi.



    Bölgenin kısa sürede temizlenip eski haline dönmesinden memnun olan vatandaşlar, "Burada bir felaket yaşandı ama çok şükür eski halimize döndük. Allah daha büyük felaketlerden bizleri korusun" diye konuştular. Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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