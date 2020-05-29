Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından normalleşme dönemine dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçmeyen tüm sektörlerin yeniden hizmet vereceğini belirtti. Peki 1 Haziran'dan sonra nelere dikkat edilmeli? Maske kullanımı devam edecek mi? Hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...
Bilim kurulu üyesi açıkladı! 1 Haziran'dan sonra nelere dikkat edilmeli? Maske kullanımı devam edecek mi? Hangi önlemler alınmalı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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